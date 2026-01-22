22 de janeiro de 2026
Até urubu: DIG estoura abatedouro ilegal de aves em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
DIG de Americana flagrou aves processadas em local com higiene precária e presença de urubus. Estabelecimento passará por perícia oficial e inspeção do MAPA.
A Polícia Civil interditou, na quarta-feira (21), um abatedouro clandestino de aves que operava em condições sanitárias críticas em Hortolândia. A ação, deflagrada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, ocorreu na Estrada Municipal Antônio Nazareno Gomes.

No local, os agentes encontraram carnes já processadas e embaladas, prontas para serem comercializadas no mercado ilegal. O cenário foi descrito pelas autoridades como de total falta de higiene, com riscos graves à saúde pública.

A gravidade da situação ficou evidente com a presença de urubus, que se alimentavam de restos de animais descartados a céu aberto no pátio do estabelecimento. Diante do flagrante, os policiais isolaram a área.

O local agora aguarda a vistoria da perícia oficial e de fiscais do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), que assumirão os procedimentos de inspeção sanitária e as autuações administrativas cabíveis.

