A Polícia Civil interditou, na quarta-feira (21), um abatedouro clandestino de aves que operava em condições sanitárias críticas em Hortolândia. A ação, deflagrada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, ocorreu na Estrada Municipal Antônio Nazareno Gomes.

No local, os agentes encontraram carnes já processadas e embaladas, prontas para serem comercializadas no mercado ilegal. O cenário foi descrito pelas autoridades como de total falta de higiene, com riscos graves à saúde pública.

A gravidade da situação ficou evidente com a presença de urubus, que se alimentavam de restos de animais descartados a céu aberto no pátio do estabelecimento. Diante do flagrante, os policiais isolaram a área.