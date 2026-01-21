21 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ATENÇÃO

Real Parque: Veja desvio na Zeferino Vaz para obras nas marginais

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Rota das Bandeiras
Acesso ao Real Parque foi bloqueado nesta quarta-feira para avanço das obras das marginais da Rodovia Professor Zeferino Vaz.
Acesso ao Real Parque foi bloqueado nesta quarta-feira para avanço das obras das marginais da Rodovia Professor Zeferino Vaz.

O acesso à região do Real Parque pelo km 116 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) foi interditado na manhã desta quarta-feira para a continuidade das obras de implantação das vias marginais. O bloqueio atinge o acesso direto à Avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Concessionária Rota das Bandeiras, a interdição é necessária para a realização de serviços de escavação e pavimentação, considerados essenciais para o avanço do cronograma da obra.

Durante o período de bloqueio, os motoristas devem antecipar a saída pelo km 117, utilizando a Rua Guido de Camargo de Penteado Sobrinho, via local que margeia a rodovia e garante acesso à região. A concessionária informa que o desvio não provoca aumento significativo no trajeto.

A intervenção faz parte da fase final das obras do Trevo do Real Parque, que prevê a reabertura da passagem inferior e o restabelecimento do tráfego entre o bairro e o distrito de Barão Geraldo, nos dois sentidos da via.

A previsão é de que a obra seja concluída até o fim de fevereiro, podendo haver antecipação do prazo, conforme o andamento dos serviços e as condições climáticas.

Comentários

Comentários