O acesso à região do Real Parque pelo km 116 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) foi interditado na manhã desta quarta-feira para a continuidade das obras de implantação das vias marginais. O bloqueio atinge o acesso direto à Avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida.

Segundo a Concessionária Rota das Bandeiras, a interdição é necessária para a realização de serviços de escavação e pavimentação, considerados essenciais para o avanço do cronograma da obra.

Durante o período de bloqueio, os motoristas devem antecipar a saída pelo km 117, utilizando a Rua Guido de Camargo de Penteado Sobrinho, via local que margeia a rodovia e garante acesso à região. A concessionária informa que o desvio não provoca aumento significativo no trajeto.