O acesso à região do Real Parque pelo km 116 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) foi interditado na manhã desta quarta-feira para a continuidade das obras de implantação das vias marginais. O bloqueio atinge o acesso direto à Avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a Concessionária Rota das Bandeiras, a interdição é necessária para a realização de serviços de escavação e pavimentação, considerados essenciais para o avanço do cronograma da obra.
Durante o período de bloqueio, os motoristas devem antecipar a saída pelo km 117, utilizando a Rua Guido de Camargo de Penteado Sobrinho, via local que margeia a rodovia e garante acesso à região. A concessionária informa que o desvio não provoca aumento significativo no trajeto.
A intervenção faz parte da fase final das obras do Trevo do Real Parque, que prevê a reabertura da passagem inferior e o restabelecimento do tráfego entre o bairro e o distrito de Barão Geraldo, nos dois sentidos da via.
A previsão é de que a obra seja concluída até o fim de fevereiro, podendo haver antecipação do prazo, conforme o andamento dos serviços e as condições climáticas.