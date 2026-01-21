A Prefeitura de Campinas realiza nesta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23 de janeiro, o terceiro mutirão de limpeza de 2026, com atuação nos bairros Jardim Santa Genebra, Vila Vicente Cury, Vila Costa e Silva e Alto Taquaral. A ação é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os trabalhos incluem roçagem de praças, canteiros centrais e áreas públicas, além do recolhimento de materiais inservíveis por meio do serviço de cata-treco. Durante os dois dias, os moradores poderão deixar em frente às residências itens como móveis, eletroeletrônicos, pneus, latas e pedaços de madeira, que serão recolhidos pelas equipes.

Para a operação, serão mobilizados 12 caminhões, quatro tratores com roçadeiras, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira. Cerca de 300 trabalhadores participam da ação, incluindo servidores da Secretaria de Serviços Públicos e reeducandos em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária.