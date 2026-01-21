O Polo Astronômico de Amparo abre a temporada 2026 neste sábado (24), com uma atração de peso: um moderno Planetário Digital com tecnologia de imersão total. As sessões começam às 19h e os ingressos já estão sendo disputados.

O novo equipamento marca os 11 anos do complexo. Segundo o diretor do Polo, professor Carlos Mariano, o sistema conta com projeção 360°×180° e tecnologia laser 4K, permitindo simular o céu de qualquer ponto da Terra ou até de outros planetas, como Marte.

Observação com telescópios

Além das sessões imersivas com o filme "O Céu de Verão" no domo de oito metros, os visitantes poderão utilizar telescópios de ponta. A atração principal será o gigante gasoso Júpiter, visível com grande detalhe.