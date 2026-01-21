O Primeira Nota, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Campinas em parceria com o Departamento de Música da Unicamp, oferece 250 vagas gratuitas em cursos de instrumentos, canto e musicalização para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As aulas acontecem no Cemmaneco (Centro Escolar Municipal de Música Manoel José Gomes), na Vila Marieta. O projeto é ministrado por graduandos de Música da Unicamp, sob coordenação do Instituto de Artes da universidade.

Como participar