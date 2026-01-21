O Primeira Nota, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Campinas em parceria com o Departamento de Música da Unicamp, oferece 250 vagas gratuitas em cursos de instrumentos, canto e musicalização para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.
As aulas acontecem no Cemmaneco (Centro Escolar Municipal de Música Manoel José Gomes), na Vila Marieta. O projeto é ministrado por graduandos de Música da Unicamp, sob coordenação do Instituto de Artes da universidade.
Como participar
O cadastro está aberto a toda a população, com prioridade para alunos da rede municipal de ensino. Das 250 vagas, 100 já foram preenchidas e as demais seguem abertas até o preenchimento total. As inscrições devem ser feitas online.
Modalidades oferecidas:
- Musicalização: Para crianças de 6 a 10 anos.
- Instrumentos e Canto: Para adolescentes de 11 a 14 anos, incluindo violino, viola, violoncelo, saxofone, trompete, flauta, clarinete e percussão.
Não é necessário ter conhecimento prévio e a escola empresta os instrumentos para a realização das aulas, facilitando o acesso ao aprendizado da música erudita.