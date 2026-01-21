21 de janeiro de 2026
EDUCAÇÃO MUSICAL

Cursos de violino, sax e canto: Veja como participar em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Projeto em parceria com a Unicamp atende crianças e adolescentes no Cemmaneco. Escola oferece empréstimo de instrumentos e prioriza alunos da rede municipal.
Projeto em parceria com a Unicamp atende crianças e adolescentes no Cemmaneco. Escola oferece empréstimo de instrumentos e prioriza alunos da rede municipal.

O Primeira Nota, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Campinas em parceria com o Departamento de Música da Unicamp, oferece 250 vagas gratuitas em cursos de instrumentos, canto e musicalização para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As aulas acontecem no Cemmaneco (Centro Escolar Municipal de Música Manoel José Gomes), na Vila Marieta. O projeto é ministrado por graduandos de Música da Unicamp, sob coordenação do Instituto de Artes da universidade.

Como participar

O cadastro está aberto a toda a população, com prioridade para alunos da rede municipal de ensino. Das 250 vagas, 100 já foram preenchidas e as demais seguem abertas até o preenchimento total. As inscrições devem ser feitas online.

Modalidades oferecidas:

  • Musicalização: Para crianças de 6 a 10 anos.
  • Instrumentos e Canto: Para adolescentes de 11 a 14 anos, incluindo violino, viola, violoncelo, saxofone, trompete, flauta, clarinete e percussão.

Não é necessário ter conhecimento prévio e a escola empresta os instrumentos para a realização das aulas, facilitando o acesso ao aprendizado da música erudita.

