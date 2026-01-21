Uma operação conjunta entre a Guarda Municipal, a Secretaria de Urbanismo e a Polícia Civil fiscalizou, na terça-feira (20), comércios de materiais recicláveis no Centro e no Jardim Baroneza, em Campinas. O objetivo foi combater a receptação de itens furtados e conferir documentos.

Em seis endereços visitados, a fiscalização encontrou irregularidades graves. No Jardim Baroneza, um estabelecimento que já havia sido lacrado anteriormente foi flagrado funcionando de forma clandestina. No local, também foram achados produtos vencidos. O responsável foi detido e levado à DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Outro ponto no Centro realizava vendas mesmo estando proibido judicialmente de exercer a atividade. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.