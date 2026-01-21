21 de janeiro de 2026
BLITZ

Cerco ao crime fecha ferros-velhos e prende 3 em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ação em comércios de recicláveis no Centro e Jardim Baroneza flagrou locais abertos clandestinamente. Três pessoas foram levadas à DIG para prestar depoimento.
Ação em comércios de recicláveis no Centro e Jardim Baroneza flagrou locais abertos clandestinamente. Três pessoas foram levadas à DIG para prestar depoimento.

Uma operação conjunta entre a Guarda Municipal, a Secretaria de Urbanismo e a Polícia Civil fiscalizou, na terça-feira (20), comércios de materiais recicláveis no Centro e no Jardim Baroneza, em Campinas. O objetivo foi combater a receptação de itens furtados e conferir documentos.

Em seis endereços visitados, a fiscalização encontrou irregularidades graves. No Jardim Baroneza, um estabelecimento que já havia sido lacrado anteriormente foi flagrado funcionando de forma clandestina. No local, também foram achados produtos vencidos. O responsável foi detido e levado à DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Outro ponto no Centro realizava vendas mesmo estando proibido judicialmente de exercer a atividade. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

No total, três pessoas foram detidas. As investigações continuam para apurar a origem dos materiais encontrados e as responsabilidades criminais dos envolvidos.

