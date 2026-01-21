21 de janeiro de 2026
FRIO NO VERÃO

Prepare o casaco e o filtro solar: Quarta terá 15°C e 25°C na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Massa de ar seco mantém céu estável e bloqueia frentes frias em toda a região. Mínima de 15°C e máxima de 25°C marcam a amplitude térmica nesta quarta-feira.

O tempo segue firme e sem chuva na RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta quarta-feira (21). De acordo com as previsões, os termômetros devem registrar uma amplitude térmica significativa, com mínima de 15°C e máxima de 25°C.

A massa de ar seco que atua sobre o estado de São Paulo mantém o céu com poucas nuvens e bloqueia a entrada de frentes frias, garantindo um dia de tempo estável. A umidade relativa do ar pode cair durante a tarde, característica comum sob a influência desse sistema.

A previsão indica que a condição de tempo seco e ensolarado deve se manter pelos próximos dias, sem expectativa de pancadas de chuva para a região. As informações são do Cepagri, da Unicamp.

