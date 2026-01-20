Há casos que ultrapassam o noticiário policial e entram no território do horror institucional. O assassinato de dois médicos em Barueri, investigado como possível consequência de disputa por contratos de licitação na área da saúde, é um desses episódios que obrigam o país a parar — não para se chocar apenas, mas para refletir sobre o estado das coisas que normalizamos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O crime ocorreu na última sexta-feira, em um restaurante no bairro Alphaville Plus, em Barueri. As imagens de segurança são perturbadoras pela frieza: o suspeito entra, cumprimenta as vítimas, discute, agride — e depois executa. Não se trata de um rompante aleatório. Há método, há contexto, há histórico.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a motivação central foi a rivalidade profissional por contratos públicos. O principal suspeito, Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, mantinha relação direta com uma das vítimas, Luís Roberto Pellegrini Gomes, ambos atuando no mesmo nicho de gestão hospitalar e fornecimento de serviços ao poder público. A segunda vítima, Vinicius dos Santos Oliveira, trabalhava em conjunto com Luís Roberto.