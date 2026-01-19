Um homem de 58 anos morreu após um incêndio destruir a casa onde morava sozinho, no bairro Vila Vicentina, em Socorro, na manhã de sábado (17). A polícia investiga a possibilidade de um morador da região ter testemunhado a vítima pedindo ajuda e não ter acionado as autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Guarda Municipal, o corpo de Adilson Natalino do Espírito Santo foi encontrado pelos agentes no interior do imóvel, localizado na Rua Nicolau Corrêa Bueno. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também atuaram no local para conter as chamas e realizar o rescaldo.

Segundo relatos colhidos pela Guarda no local, uma pessoa afirmou ter visto a vítima, momentos antes do fogo se alastrar, pedindo socorro e dizendo sentir dores. Apesar disso, essa testemunha não teria acionado os serviços de emergência, como o 193 (Bombeiros) ou o 192 (Samu). A polícia investiga o caso sob a suspeita do crime de omissão de socorro.