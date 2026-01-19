Uma perseguição policial de aproximadamente 20 quilômetros, partindo da região de Campinas, resultou na prisão de três homens suspeitos de tentativa de roubo e agressão a um caminhoneiro. A ação ocorreu no domingo (18) e mobilizou a equipe do TOR (Patrulhamento Tático Ostensivo Rodoviário).
O caso começou quando os policiais, em patrulha pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em Campinas, encontraram um caminhão com o vidro quebrado e o motorista ferido. Ao prestar socorro, a vítima relatou que havia sido atacada por dois criminosos que invadiram a cabine. Houve luta corporal, e os assaltantes fugiram em direção à Rodovia Miguel Melhado Campos.
Com base na descrição, a equipe do TOR avistou um Honda Fit preto com três ocupantes. Ao perceberem a viatura, os suspeitos iniciaram uma fuga, passando pelo Anel Viário Magalhães Teixeira e retornando à Rodovia dos Bandeirantes.
A perseguição terminou no Auto Posto Campeão 80. Os três homens abandonaram o carro e tentaram fugir a pé, mas foram contidos. Dentro do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre .38, um simulacro de pistola, uma máscara do personagem "Coringa", roupas pretas e luvas.
Confissão e reconhecimento
Um dos presos confessou participação no crime. Segundo ele, os criminosos subtraíram um celular e um boné do motorista. O boné foi localizado com um dos detidos.
O caminhoneiro foi atendido pelo resgate da concessionária Autoban e encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Lá, ele reconheceu formalmente o objeto e identificou os três homens como autores da agressão e tentativa de roubo. Os suspeitos permaneceram presos à disposição da Justiça.