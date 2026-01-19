19 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA BANDEIRANTES

Caminhoneiro luta com 'coringas' e perseguição tem três presos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Cabo Muller
Criminosos agrediram caminhoneiro na Bandeirantes e fugiram em um Honda Fit. Equipe do TOR apreendeu revólver e máscara do 'Coringa' após 20 km de perseguição.
Criminosos agrediram caminhoneiro na Bandeirantes e fugiram em um Honda Fit. Equipe do TOR apreendeu revólver e máscara do 'Coringa' após 20 km de perseguição.

Uma perseguição policial de aproximadamente 20 quilômetros, partindo da região de Campinas, resultou na prisão de três homens suspeitos de tentativa de roubo e agressão a um caminhoneiro. A ação ocorreu no domingo (18) e mobilizou a equipe do TOR (Patrulhamento Tático Ostensivo Rodoviário).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O caso começou quando os policiais, em patrulha pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em Campinas, encontraram um caminhão com o vidro quebrado e o motorista ferido. Ao prestar socorro, a vítima relatou que havia sido atacada por dois criminosos que invadiram a cabine. Houve luta corporal, e os assaltantes fugiram em direção à Rodovia Miguel Melhado Campos.

Com base na descrição, a equipe do TOR avistou um Honda Fit preto com três ocupantes. Ao perceberem a viatura, os suspeitos iniciaram uma fuga, passando pelo Anel Viário Magalhães Teixeira e retornando à Rodovia dos Bandeirantes.

A perseguição terminou no Auto Posto Campeão 80. Os três homens abandonaram o carro e tentaram fugir a pé, mas foram contidos. Dentro do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre .38, um simulacro de pistola, uma máscara do personagem "Coringa", roupas pretas e luvas.

Confissão e reconhecimento

Um dos presos confessou participação no crime. Segundo ele, os criminosos subtraíram um celular e um boné do motorista. O boné foi localizado com um dos detidos.

O caminhoneiro foi atendido pelo resgate da concessionária Autoban e encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Lá, ele reconheceu formalmente o objeto e identificou os três homens como autores da agressão e tentativa de roubo. Os suspeitos permaneceram presos à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários