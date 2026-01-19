Uma perseguição policial de aproximadamente 20 quilômetros, partindo da região de Campinas, resultou na prisão de três homens suspeitos de tentativa de roubo e agressão a um caminhoneiro. A ação ocorreu no domingo (18) e mobilizou a equipe do TOR (Patrulhamento Tático Ostensivo Rodoviário).

O caso começou quando os policiais, em patrulha pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em Campinas, encontraram um caminhão com o vidro quebrado e o motorista ferido. Ao prestar socorro, a vítima relatou que havia sido atacada por dois criminosos que invadiram a cabine. Houve luta corporal, e os assaltantes fugiram em direção à Rodovia Miguel Melhado Campos.

Com base na descrição, a equipe do TOR avistou um Honda Fit preto com três ocupantes. Ao perceberem a viatura, os suspeitos iniciaram uma fuga, passando pelo Anel Viário Magalhães Teixeira e retornando à Rodovia dos Bandeirantes.