Em uma operação realizada na segunda-feira (19), policiais civis da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas desarticularam uma empresa em Americana que fabricava e vendia produtos de beleza de forma irregular pelo Instagram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação revelou que a fábrica operava sem qualquer autorização da Anvisa ou de órgãos fiscalizadores. O volume de material apreendido impressiona: 400 litros de água oxigenada, 120 quilos de decapante industrial tóxico e quase 4 mil frascos de rejuvenescedor facial.

Também foram encontrados itens como shampoo antiqueda, protetor solar e sabonete íntimo. De acordo com a polícia, as substâncias eram manipuladas sem controle sanitário, oferecendo risco aos consumidores.