BELEZA OU PERIGO?

Empresária é presa por venda ilegal de cosméticos no Instagram

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
DIG de Campinas localizou fábrica irregular que vendia cosméticos pelo Instagram. Proprietária foi presa e pode pegar até 24 anos de reclusão.
Em uma operação realizada na segunda-feira (19), policiais civis da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas desarticularam uma empresa em Americana que fabricava e vendia produtos de beleza de forma irregular pelo Instagram.

A ação revelou que a fábrica operava sem qualquer autorização da Anvisa ou de órgãos fiscalizadores. O volume de material apreendido impressiona: 400 litros de água oxigenada, 120 quilos de decapante industrial tóxico e quase 4 mil frascos de rejuvenescedor facial.

Também foram encontrados itens como shampoo antiqueda, protetor solar e sabonete íntimo. De acordo com a polícia, as substâncias eram manipuladas sem controle sanitário, oferecendo risco aos consumidores.

A proprietária foi autuada em flagrante por crimes contra a saúde pública, relações de consumo e meio ambiente. Somadas, as penas podem chegar a 24 anos de prisão. Ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Monte Mor sem direito a fiança.

