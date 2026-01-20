Um avião executou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na tarde de segunda-feira (19). A manobra foi necessária após a tripulação reportar uma suspeita de pane no sistema de freio do trem de pouso.

A aeronave, um jato executivo modelo LJ40 de matrícula PS-LUC, realizava o voo entre Sorocaba e Brasília. A equipe de voo comunicou a possível falha e solicitou autorização para o pouso de emergência à administração do aeroporto.

Imediatamente, os protocolos de segurança foram acionados. A pista principal foi isolada às 15h53 para receber a aeronave, que tocou o solo às 15h58. De acordo com a Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária responsável pelo terminal, o procedimento ocorreu dentro da normalidade, sem registros de qualquer intercorrência durante a aterrissagem.