Três pessoas foram presas em flagrante na noite de sexta-feira, 13, por furtar 155 peças de roupa de uma loja em um centro comercial no bairro Jardim Kyoto, em Indaiatuba. Entre os detidos estão duas mulheres e um homem.
Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe conseguiu localizar o grupo na Rodovia Santos Dumont, após o veículo utilizado na fuga ser identificado pelo sistema de monitoramento por câmeras da cidade.
A corporação foi acionada depois que o segurança do centro comercial percebeu o furto e comunicou as autoridades.
Durante a abordagem, os suspeitos admitiram o crime. Eles também relataram aos agentes que parte das roupas encontradas no veículo havia sido furtada em estabelecimentos comerciais da cidade de Tietê.
As peças levadas da loja de Indaiatuba foram recuperadas e devolvidas à responsável pelo estabelecimento, que compareceu à delegacia. Já os demais itens permaneceram apreendidos.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia do município.