Três pessoas foram presas em flagrante na noite de sexta-feira, 13, por furtar 155 peças de roupa de uma loja em um centro comercial no bairro Jardim Kyoto, em Indaiatuba. Entre os detidos estão duas mulheres e um homem.

Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe conseguiu localizar o grupo na Rodovia Santos Dumont, após o veículo utilizado na fuga ser identificado pelo sistema de monitoramento por câmeras da cidade.

A corporação foi acionada depois que o segurança do centro comercial percebeu o furto e comunicou as autoridades.