As fortes chuvas acompanhadas de vento registradas na madrugada desta segunda-feira (19) provocaram danos em imóveis e vias públicas em Capivari, segundo informou a Defesa Civil de Capivari.
No bairro São João, três imóveis tiveram destelhamento parcial em razão da força do vento. Também foram registradas quedas de árvores e de um muro na região. Durante a tempestade, uma pessoa foi atingida por detritos, mas sofreu apenas ferimentos leves e não houve necessidade de atendimento hospitalar de maior gravidade.
De acordo com o balanço preliminar, cerca de 30 árvores foram total ou parcialmente derrubadas em diferentes pontos da cidade, exigindo a mobilização das equipes municipais logo nas primeiras horas da manhã.
Agentes da Defesa Civil atuam no corte e remoção de galhos e troncos, com apoio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, responsável pela retirada do material das vias públicas.
Uma equipe do CRAS, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, também esteve no bairro São João para avaliar a situação das famílias atingidas e verificar a necessidade de apoio social emergencial.