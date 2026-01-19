As fortes chuvas acompanhadas de vento registradas na madrugada desta segunda-feira (19) provocaram danos em imóveis e vias públicas em Capivari, segundo informou a Defesa Civil de Capivari.

No bairro São João, três imóveis tiveram destelhamento parcial em razão da força do vento. Também foram registradas quedas de árvores e de um muro na região. Durante a tempestade, uma pessoa foi atingida por detritos, mas sofreu apenas ferimentos leves e não houve necessidade de atendimento hospitalar de maior gravidade.

De acordo com o balanço preliminar, cerca de 30 árvores foram total ou parcialmente derrubadas em diferentes pontos da cidade, exigindo a mobilização das equipes municipais logo nas primeiras horas da manhã.