A Prefeitura de Amparo anunciou o reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano após dois anos sem aumento. A partir desta terça-feira (20), o valor da passagem passará de R$ 3,99 para R$ 4,50.

Segundo a administração municipal, a atualização é considerada necessária para manter o funcionamento regular do sistema, diante do aumento dos custos operacionais e da necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato com a concessionária.

A Prefeitura lembra que, em dezembro de 2023, promoveu a redução da tarifa e instituiu a gratuidade aos domingos e feriados, além de implementar melhorias no serviço, como a inclusão de veículos com ar-condicionado e wi-fi gratuito.