Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde de sábado (17) na Praça Rui Barbosa, no Centro de Indaiatuba, acusado de importunação sexual. Ele teria se exibido para adolescentes e adultos que frequentavam o local.

Segundo relato da vítima aos guardas, ela estava sentada em um banco da praça quando o indivíduo, em uma bicicleta, parou à sua frente e, de repente, abaixou o shorts e expôs o órgão genital, fixando o olhar nela. Uma testemunha, alertada sobre a situação, passou a observá-lo e percebeu que o homem também mirava outras jovens com a intenção de repetir o ato. Na ocasião, elas estavam distraídas e não notaram sua presença.

De acordo com o depoimento, o suspeito teria se exposto novamente, desta vez escondendo-se atrás de uma árvore. O homem foi localizado por uma equipe da GCM e conduzido à Delegacia de Polícia, sem apresentar resistência. Ele foi indiciado pelo crime de importunação sexual e permaneceu preso em flagrante.