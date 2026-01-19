19 de janeiro de 2026
MADRUGADA VIOLENTA

Colisão entre moto e dois carros termina em morte na SP-101

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Motociclista morreu após colisão envolvendo três veículos na Rodovia SP-101, em Campinas, durante a madrugada.
Um motociclista morreu em um grave acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (19) na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Campinas. A colisão ocorreu por volta das 3h50, no quilômetro 5, no sentido Leste da via.

De acordo com informações da concessionária Rodovias do Tietê e da Polícia Militar Rodoviária, um GM Corsa saiu da alça de acesso e, por motivos ainda a serem esclarecidos, rodou na pista, ficando atravessado entre as faixas de rolamento. Na sequência, a motocicleta que trafegava pela rodovia colidiu com o automóvel, provocando o tombamento da moto.

Após a primeira colisão, um Fiat Doblo acabou atingindo o GM Corsa, que permanecia parado na faixa. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes dos outros dois veículos não se feriram.

Por conta do acidente, houve interdição total das faixas e da alça de acesso por cerca de uma hora, com registro de lentidão de aproximadamente 500 metros.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

