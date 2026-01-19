Um motociclista morreu após colidir com um animal silvestre que atravessava a pista da Rodovia SP-340, em Campinas. O acidente ocorreu em um dispositivo de retorno e resultou na morte instantânea do condutor.

O motociclista foi surpreendido pelo animal ao acessar o retorno. Sem tempo para reação, ele perdeu o controle da moto e sofreu uma queda violenta. O socorro foi acionado, mas as equipes de resgate confirmaram o óbito ainda no local.

O trecho do retorno foi interditado por várias horas para a realização da perícia técnica. A motocicleta foi removida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).