FATAL

Motociclista morre após colisão com animal na SP-340

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Acidente ocorreu em dispositivo de retorno da rodovia, em Campinas
Acidente ocorreu em dispositivo de retorno da rodovia, em Campinas

Um motociclista morreu após colidir com um animal silvestre que atravessava a pista da Rodovia SP-340, em Campinas. O acidente ocorreu em um dispositivo de retorno e resultou na morte instantânea do condutor.

O motociclista foi surpreendido pelo animal ao acessar o retorno. Sem tempo para reação, ele perdeu o controle da moto e sofreu uma queda violenta. O socorro foi acionado, mas as equipes de resgate confirmaram o óbito ainda no local.

O trecho do retorno foi interditado por várias horas para a realização da perícia técnica. A motocicleta foi removida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

