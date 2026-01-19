A PM (Polícia Militar) recuperou um veículo que havia sido furtado e prendeu o motorista na noite de sábado (17), em Mogi Guaçu. O caso foi registrado por volta das 22h. De acordo com a PM, os policiais receberam um alerta durante o patrulhamento de rotina, indicando que um carro com registro de furto estaria circulando pela região.

Imediatamente, as equipes reforçaram a busca e localizaram o automóvel na Avenida Suécia, onde realizaram a abordagem. Após confirmar que se tratava do veículo furtado, os militares detiveram o condutor.

O homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial de plantão tomou conhecimento do caso e determinou a abertura do boletim de ocorrência por furto.