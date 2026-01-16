16 de janeiro de 2026
FEMINICÍDIO

Marido mata companheira de 26 anos na frente dos filhos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Arquivo Pessoal
Jovem foi assassinada dentro de casa em Valinhos; suspeito foi preso e crianças presenciaram o crime.
Jovem foi assassinada dentro de casa em Valinhos; suspeito foi preso e crianças presenciaram o crime.

Uma mulher de 26 anos foi assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira (16) em uma residência localizada no bairro Samambaia, em Valinhos. A vítima foi identificada como Letícia Chaves de Oliveira e morreu ainda no local após ser atingida por disparo de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Rua Vereador Jacob Turcatti e encontrou a vítima caída no interior do imóvel. O óbito foi constatado no local. O autor dos disparos, companheiro da vítima, um homem de 35 anos, foi localizado e preso em flagrante.

De acordo com as informações apuradas pelas autoridades, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. O suspeito afirmou que o tiro teria sido acidental, porém a dinâmica da ocorrência levou à classificação do caso como feminicídio.

O assassinato aconteceu na presença dos dois filhos da vítima, de 4 e 11 anos. A criança mais velha foi quem conseguiu acionar a polícia após ouvir os disparos. A família morava em um imóvel situado nos fundos da casa da mãe do agressor.

Durante a apuração, os policiais apreenderam a arma utilizada no crime e localizaram entorpecentes, além de materiais relacionados ao preparo de drogas. As investigações apontaram ainda ligação do suspeito com um estabelecimento comercial no Jardim Planalto, onde novas apreensões foram realizadas.


Divulgação/PM

O homem permanece detido e o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que irá aprofundar as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.

