Uma mulher de 26 anos foi assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira (16) em uma residência localizada no bairro Samambaia, em Valinhos. A vítima foi identificada como Letícia Chaves de Oliveira e morreu ainda no local após ser atingida por disparo de arma de fogo.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Rua Vereador Jacob Turcatti e encontrou a vítima caída no interior do imóvel. O óbito foi constatado no local. O autor dos disparos, companheiro da vítima, um homem de 35 anos, foi localizado e preso em flagrante.
De acordo com as informações apuradas pelas autoridades, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. O suspeito afirmou que o tiro teria sido acidental, porém a dinâmica da ocorrência levou à classificação do caso como feminicídio.
O assassinato aconteceu na presença dos dois filhos da vítima, de 4 e 11 anos. A criança mais velha foi quem conseguiu acionar a polícia após ouvir os disparos. A família morava em um imóvel situado nos fundos da casa da mãe do agressor.
Durante a apuração, os policiais apreenderam a arma utilizada no crime e localizaram entorpecentes, além de materiais relacionados ao preparo de drogas. As investigações apontaram ainda ligação do suspeito com um estabelecimento comercial no Jardim Planalto, onde novas apreensões foram realizadas.
Divulgação/PM
O homem permanece detido e o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que irá aprofundar as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.