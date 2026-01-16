Uma mulher de 26 anos foi assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira (16) em uma residência localizada no bairro Samambaia, em Valinhos. A vítima foi identificada como Letícia Chaves de Oliveira e morreu ainda no local após ser atingida por disparo de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Rua Vereador Jacob Turcatti e encontrou a vítima caída no interior do imóvel. O óbito foi constatado no local. O autor dos disparos, companheiro da vítima, um homem de 35 anos, foi localizado e preso em flagrante.

De acordo com as informações apuradas pelas autoridades, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. O suspeito afirmou que o tiro teria sido acidental, porém a dinâmica da ocorrência levou à classificação do caso como feminicídio.