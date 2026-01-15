A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a terceira fase da Operação Coffee Break, investigação que ganhou grande repercussão regional no fim do ano passado ao resultar na prisão de autoridades públicas e empresários suspeitos de envolvimento em fraudes em licitações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nesta nova etapa, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, além da execução de medidas de constrição patrimonial, todas autorizadas pela 1ª Vara Federal de Campinas. A investigação é conduzida pela Delegacia da Polícia Federal em Campinas e segue em andamento.

Imagens divulgadas pela PF mostram documentos apreendidos e grande quantidade de armamentos, inclusive de uso restrito, encontrados pelos agentes na ação desta quinta-feira.