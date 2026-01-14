Registros feitos por equipamentos de fiscalização eletrônica em Campinas acenderam um alerta sobre a circulação de monociclos, ciclomotores e outros veículos autopropelidos. As imagens revelam avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade e condução sem capacete, situações que ampliam o risco de acidentes graves no trânsito urbano.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a Emdec, os flagrantes ocorreram em importantes corredores viários da cidade, como as avenidas John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez, Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, Theodureto de Almeida Camargo, Dermival Bernardes Siqueira e Amoreiras. Em um dos casos, um monociclo elétrico foi registrado a mais de 72 km/h em uma via com limite de 50 km/h.
As imagens também mostram veículos identificados como autopropelidos avançando a fase vermelha do semáforo, muitas vezes com pedestres atravessando a faixa ou outros veículos já ocupando o cruzamento. Para a Emdec, as ocorrências evidenciam um cenário de risco não apenas para os condutores, mas também para terceiros.
De acordo com o coordenador de Monitoramento e Supervisão de Radares da Emdec, Nilvando Rezende, há um agravante nesse tipo de infração. Veículos não emplacados não podem ser autuados automaticamente pelos radares, o que exige fiscalização presencial. “Esses condutores colocam a própria vida em risco e assumem a possibilidade de causar atropelamentos e sinistros com consequências graves”, explicou.
A empresa reforça que a fiscalização efetiva desses modais depende da abordagem direta dos agentes de trânsito, já que apenas no local é possível verificar potência do motor, velocidade máxima e enquadramento correto do veículo. Com o crescimento do uso desses equipamentos na cidade, a Emdec informou que as operações integradas de fiscalização serão intensificadas.
Desde o fim de 2025, conforme determinação do Contran, ciclomotores passaram a ser obrigatoriamente registrados e emplacados. Circular sem licenciamento configura infração. Já os autopropelidos, como patinetes e monociclos elétricos, têm velocidade máxima permitida de 32 km/h e não podem trafegar em vias de trânsito rápido ou rodovias.
A Emdec reforça que respeitar limites de velocidade, sinalização e locais permitidos de circulação é essencial para a convivência segura entre todos os modais e para a redução de acidentes no trânsito de Campinas.