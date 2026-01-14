Registros feitos por equipamentos de fiscalização eletrônica em Campinas acenderam um alerta sobre a circulação de monociclos, ciclomotores e outros veículos autopropelidos. As imagens revelam avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade e condução sem capacete, situações que ampliam o risco de acidentes graves no trânsito urbano.

Segundo a Emdec, os flagrantes ocorreram em importantes corredores viários da cidade, como as avenidas John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez, Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, Theodureto de Almeida Camargo, Dermival Bernardes Siqueira e Amoreiras. Em um dos casos, um monociclo elétrico foi registrado a mais de 72 km/h em uma via com limite de 50 km/h.

As imagens também mostram veículos identificados como autopropelidos avançando a fase vermelha do semáforo, muitas vezes com pedestres atravessando a faixa ou outros veículos já ocupando o cruzamento. Para a Emdec, as ocorrências evidenciam um cenário de risco não apenas para os condutores, mas também para terceiros.