A Polícia Civil investiga a morte de Guilherme da Guerra Domingos, de 24 anos, funcionário do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, ocorrida na tarde de terça-feira (13). O caso foi registrado como morte suspeita por afogamento, e está sob responsabilidade da Delegacia de Itupeva, vinculada à Delegacia Seccional de Jundiaí, na área da Deinter 2 Campinas. Guilherme trabalhava no parque há mais de dois anos, exercia a função de salva-vidas e havia sido promovido em outubro de 2025 ao cargo de líder de salva-vidas.
Segundo o boletim de ocorrência, um representante da empresa informou à polícia que a vítima estava em serviço em um dos brinquedos do parque, denominado “Water Bomb”, quando realizou um mergulho e acabou sendo sugado pelo ralo da atração, ficando preso.
De acordo com o relato, Guilherme se afogou no local. Assim que outros salva-vidas perceberam a situação, os procedimentos de resgate foram iniciados imediatamente. A vítima foi retirada do brinquedo por outro salva-vidas, com apoio de profissionais do parque, incluindo uma médica.
Após o resgate, foram realizados os primeiros socorros ainda no parque, e Guilherme foi encaminhado pelo SAMU de Itupeva ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde o óbito foi constatado às 14h25.
A Polícia Civil informou que foi expedida requisição ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos, que devem auxiliar na apuração definitiva da causa da morte.
O caso segue em investigação.
Em nota, o Wet'n Wild confirmou a morte do colaborador em "uma intercorrência após realizar uma intervenção em uma das atrações”. Segundo a empresa, a situação foi rapidamente identificada por outros colaboradores, que iniciaram imediatamente os procedimentos de resgate, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos. Guilherme recebeu atendimento médico no local e foi encaminhado ao hospital mais próximo, onde o óbito foi confirmado pela equipe médica. O Wet’n Wild informou ainda que, em respeito ao funcionário e aos demais colaboradores, as atividades do parque foram suspensas no período da tarde. A empresa afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e afirmou que está prestando toda a assistência necessária aos familiares da vítima.