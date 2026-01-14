A Polícia Civil investiga a morte de Guilherme da Guerra Domingos, de 24 anos, funcionário do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, ocorrida na tarde de terça-feira (13). O caso foi registrado como morte suspeita por afogamento, e está sob responsabilidade da Delegacia de Itupeva, vinculada à Delegacia Seccional de Jundiaí, na área da Deinter 2 Campinas. Guilherme trabalhava no parque há mais de dois anos, exercia a função de salva-vidas e havia sido promovido em outubro de 2025 ao cargo de líder de salva-vidas.

Segundo o boletim de ocorrência, um representante da empresa informou à polícia que a vítima estava em serviço em um dos brinquedos do parque, denominado “Water Bomb”, quando realizou um mergulho e acabou sendo sugado pelo ralo da atração, ficando preso.

De acordo com o relato, Guilherme se afogou no local. Assim que outros salva-vidas perceberam a situação, os procedimentos de resgate foram iniciados imediatamente. A vítima foi retirada do brinquedo por outro salva-vidas, com apoio de profissionais do parque, incluindo uma médica.