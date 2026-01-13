O prefeito Dário Saadi sancionou nesta terça-feira (13) a Lei Municipal nº 16.866, que estabelece novas exigências de segurança para piscinas de uso coletivo em Campinas. A norma, conhecida como Lei Manuela, trata do uso de motores de sucção e da obrigatoriedade de dispositivos de proteção nos equipamentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De autoria da vereadora Débora Palermo (PL), a legislação proíbe o funcionamento de motores de sucção enquanto as piscinas estiverem abertas aos usuários. A medida vale para espaços públicos e privados de uso coletivo.

A lei se aplica a piscinas localizadas em clubes, academias, condomínios horizontais e verticais, associações de moradores, hotéis, pousadas, praças esportivas e estabelecimentos similares.