O comando da Polícia Civil na região de Campinas passará por mudança nos próximos dias. Foi publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial do Estado a nomeação do delegado Oswaldo Diez Júnior para a direção do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 2 (Deinter 2), sediado em Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Ele substitui Fernando Manoel Bardi, que esteve à frente do departamento desde o início da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos). A nomeação marca o retorno de Diez Júnior à região onde construiu grande parte de sua trajetória profissional dentro da Polícia Civil. A alteração de comando é um movimento esperado após a saída do secretário estadual de segurança Pública, Guilherme Derrite, que será candidato nas próximas eleições, e a nomeação de Osvaldo Nico Gonçalves para o lugar.
“Retornando para Campinas, agora Diretor. Uma honra, minha terra natal, carreira consolidada durante mais de trinta anos na cidade”, disse à coluna Oswaldo Diez Jr.
Nos últimos anos, o Diez Júnior atuava em funções estratégicas ao lado de Derrite e Nico na Secretaria de Segurança Pública, onde foi coordenador estadual do Procarga, programa voltado à prevenção e repressão aos crimes de furto, roubo e receptação de cargas. O trabalho integrado entre as forças de segurança, sob sua coordenação, contribuiu para que o Estado de São Paulo registrasse o menor número de roubos de carga em 25 anos, com 3.192 ocorrências entre janeiro e novembro, segundo dados oficiais da SSP.
Fonte: SSP/SP
Com forte vínculo com Campinas, Oswaldo Diez Júnior iniciou sua carreira na Polícia Civil no início da década de 1990 e já ocupou cargos de chefia em unidades estratégicas da cidade, como a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), o Deic Campinas, a Delegacia de Homicídios, além da Delegacia da Polícia Civil no Aeroporto de Viracopos.
Delegado de classe especial, Diez Júnior chega ao Deinter 2 com respaldo institucional do Governo do Estado e com interlocução consolidada junto ao Ministério Público, à Magistratura e aos órgãos municipais. Ele será responsável pela coordenação de 69 núcleos policiais, vinculados às Deics e Delegacias de Investigações Gerais (DIGs) distribuídas pelo Interior, Litoral e Capital.
O Deinter 2 é um dos principais departamentos da Polícia Civil no interior paulista. Criado em 1999, o órgão responde por uma área de 9.684 km², que abrange 38 municípios, organizados em cinco Delegacias Seccionais — duas em Campinas e as demais em Mogi Guaçu, Jundiaí e Bragança Paulista. A cidade de Campinas é a única do estado, além da Capital, a concentrar mais de uma Seccional de Polícia.
A expectativa é que a experiência acumulada por Oswaldo Diez Júnior em unidades especializadas e na articulação entre forças de segurança fortaleça a atuação da Polícia Civil na região, especialmente no enfrentamento ao crime organizado e aos delitos de maior impacto social.
Morre ex-prefeito de Engenheiro Coelho
Reprodução
Morreu nesta segunda-feira (12) o vereador em exercício Francisco Simão Ribeiro Mendes (PP), em Engenheiro Coelho. Com uma trajetória ligada à construção política do município, Simão Mendes também ocupou o cargo de vice-prefeito entre 2017 e 2020 e estava em seu segundo mandato consecutivo como vereador. A causa da morte não foi divulgada.
Presença constante na vida pública da cidade, Simão Mendes exerceu funções no Executivo e no Legislativo ao longo dos últimos anos, mantendo atuação direta em pautas administrativas e políticas do município. Ele foi vereador entre 2021 e 2024 e havia sido reeleito para o mandato de 2025 a 2028, atualmente em curso.
Em nota oficial, a Prefeitura de Engenheiro Coelho destacou que a trajetória de Simão Mendes esteve ligada ao desenvolvimento institucional da cidade, ressaltando sua participação em diferentes momentos da administração pública local.
Como forma de homenagem, o município decretou luto oficial por três dias. Com isso, o Paço Municipal não abriu ao público nesta segunda-feira (12). Nos dias 13 e 14 de janeiro, apenas serviços essenciais seguem em funcionamento, com equipes atuando internamente.
A Câmara Municipal de Engenheiro Coelho também divulgou nota lamentando a morte do vereador. O Legislativo ressaltou que Simão Mendes exerceu seus mandatos com compromisso com a coletividade e respeito à função pública, deixando uma trajetória reconhecida entre colegas e moradores da cidade.
A Prefeitura manifestou solidariedade aos familiares, amigos, servidores públicos e à população de Engenheiro Coelho, destacando o impacto da perda para o município.
- Flávio Paradella é jornalista, radialista e podcaster. Sua coluna é publicada no Portal Sampi Campinas aos sábados pela manhã, com atualizações às terças e quintas-feiras. E-mail para contato com o colunista: paradella@sampi.net.br