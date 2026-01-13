O comando da Polícia Civil na região de Campinas passará por mudança nos próximos dias. Foi publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial do Estado a nomeação do delegado Oswaldo Diez Júnior para a direção do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 2 (Deinter 2), sediado em Campinas.

Ele substitui Fernando Manoel Bardi, que esteve à frente do departamento desde o início da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos). A nomeação marca o retorno de Diez Júnior à região onde construiu grande parte de sua trajetória profissional dentro da Polícia Civil. A alteração de comando é um movimento esperado após a saída do secretário estadual de segurança Pública, Guilherme Derrite, que será candidato nas próximas eleições, e a nomeação de Osvaldo Nico Gonçalves para o lugar.

“Retornando para Campinas, agora Diretor. Uma honra, minha terra natal, carreira consolidada durante mais de trinta anos na cidade”, disse à coluna Oswaldo Diez Jr.