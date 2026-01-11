Um homem de 54 anos foi preso neste sábado, 10, em Sumaré, após a Polícia Militar encontrar um extenso arsenal em um imóvel localizado na Estrada Municipal Ângelo Furian. No endereço, os agentes apreenderam 23 armas de fogo e aproximadamente 11,7 mil munições de diferentes calibres.

A ocorrência teve início depois que uma vítima procurou a polícia para denunciar ameaças. Segundo o relato, o autor das intimidações seria um familiar próximo — o próprio tio — que, ainda de acordo com a denúncia, guardaria grande quantidade de armas dentro de casa.

Com base nas informações, equipes da PM se deslocaram até o local e foram atendidas pelo dono do imóvel. Durante a vistoria, os policiais localizaram armas escondidas em diversos pontos da residência. Entre o material apreendido estavam carabinas, pistolas, revólveres, espingardas, rifles, garruchas e uma escopeta, além de milhares de munições.