Tarcísio de Freitas chega a 2026 em uma posição confortável — e, ao mesmo tempo, perigosamente instável. O último ano de seu mandato começa com caminho aberto para a reeleição no maior estado do país, mas com uma dúvida que cresce a cada semana: afinal, ele quer terminar governador ou se lançar como alternativa presidencial da direita? O problema é que, na política, não se anda muito tempo com o pé em duas canoas sem cair na água. E as embarcações começam a se afastar.

Do ponto de vista estadual, o cenário é quase ideal. Tarcísio de Freitas tem ampla aprovação nas pesquisas, governa um estado onde as lideranças tradicionais estão silenciadas — seja por incompetência, seja por falta de espaço diante da hegemonia construída pelo atual governador. Direita e centro orbitam o Palácio, disputando proximidade, afagos e fotos. Nesse contexto, uma reeleição em primeiro turno não é projeção absurda — é hipótese realista.

O problema começa quando São Paulo deixa de ser apenas São Paulo. Com Jair Bolsonaro preso e fora da disputa, a direita nacional entrou em modo de busca por referências. E, goste-se ou não, Tarcísio passou a ser visto como um nome viável para conservadores, empresários e mercado — setores que não enxergam em Flávio Bolsonaro segurança política, densidade eleitoral ou estabilidade institucional.