Adolescente de 13 anos é atacado por pitbull em Mogi Mirim

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Um adolescente de 13 anos foi atacado por um cão da raça pitbull na tarde de sexta-feira (9), em uma área rural do Jardim Primavera, em Mogi Mirim. O caso ocorreu por volta das 16h, nas proximidades do tanque do Horto do Vergel.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima brincava com outros dois jovens quando o animal iniciou a agressão. Na tentativa de escapar, um dos adolescentes pulou na água, mas o cão também saltou e o atacou dentro do tanque.

Populares que estavam no local conseguiram conter o animal. O Corpo de Bombeiros Municipal de Mogi Mirim foi acionado e encaminhou o adolescente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi informada sobre o caso pela própria unidade de saúde e compareceu à delegacia para relatar o ocorrido.

O caso foi registrado como lesão corporal e omissão de cautela na guarda ou condução de animais. Até o momento, a polícia considera a autoria do crime como desconhecida, uma vez que o dono do animal não foi identificado no local.

