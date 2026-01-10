Um pedreiro de 34 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (8), suspeito de agredir a companheira, de 37 anos, em Valinhos. O caso foi divulgado pela Guarda Municipal na sexta-feira (9). A ação policial foi deflagrada após o Corpo de Bombeiros atender a vítima.

Segundo a corporação, uma equipe especializada foi acionada para o local. A mulher foi primeiramente encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal de Campinas para a realização de exames periciais.

O suspeito teria alegado inicialmente que se tratava de um acidente. No entanto, durante o atendimento na UPA, ele confirmou a agressão aos agentes da Guarda Municipal que o abordaram. O estado de saúde da vítima não foi divulgado pelas autoridades. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade.