Uma capivara foi resgatada na sexta-feira (9) no Aeroporto Municipal de Americana, após invadir a área operacional do local e levantar preocupações sobre riscos à segurança de voos e ao próprio animal. A operação de captura mobilizou a Guarda Municipal, com apoio de um veterinário e um biólogo, que sedaram o animal antes de soltá-lo em seu habitat natural.

O resgate foi acionado após a administração do Aeroporto Augusto de Oliveira Salvação alertar sobre a presença do animal nas proximidades da pista. De acordo com a Guarda Municipal, a capivara poderia representar perigo tanto para as operações aeroportuárias quanto para sua própria integridade.

Inicialmente, uma equipe do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) tentou conter o animal, mas a capivara reagiu com agressividade ao se sentir encurralada. Diante da situação, foi necessário chamar reforços especializados.