Uma capivara foi resgatada na sexta-feira (9) no Aeroporto Municipal de Americana, após invadir a área operacional do local e levantar preocupações sobre riscos à segurança de voos e ao próprio animal. A operação de captura mobilizou a Guarda Municipal, com apoio de um veterinário e um biólogo, que sedaram o animal antes de soltá-lo em seu habitat natural.
O resgate foi acionado após a administração do Aeroporto Augusto de Oliveira Salvação alertar sobre a presença do animal nas proximidades da pista. De acordo com a Guarda Municipal, a capivara poderia representar perigo tanto para as operações aeroportuárias quanto para sua própria integridade.
Inicialmente, uma equipe do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) tentou conter o animal, mas a capivara reagiu com agressividade ao se sentir encurralada. Diante da situação, foi necessário chamar reforços especializados.
Um médico-veterinário e um biólogo do Parque Ecológico Municipal de Americana realizaram a sedação do animal, permitindo a captura sem ferimentos. "O resgate foi realizado com sucesso e, após os procedimentos necessários, a capivara foi solta em área adequada, nas margens da pós-represa, retornando ao seu habitat natural", informou a corporação em nota.