Uma ação conjunta do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou na prisão de um homem com mandado de captura em aberto na sexta-feira (9), no Núcleo Santa Izabel, em Campinas.

A prisão ocorreu durante uma operação de patrulhamento tático de rotina. Com base em informações recebidas, os policiais se deslocaram até o local e localizaram o indivíduo.

Após a realização de busca pessoal e consulta ao sistema do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi confirmado que ele era procurado pela Justiça. Havia um mandado de prisão em seu desfavor, vinculado a uma operação do Ministério Público e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), realizada em Campinas no fim do ano passado.