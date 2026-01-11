A PM (Polícia Militar) atendeu a uma ocorrência grave de violência doméstica no bairro Parque Jatobá, em Sumaré. Uma mulher, vítima de agressões, precisou ser levada para atendimento médico após relatar que havia sido golpeada com socos no rosto.

Ao conduzir a averiguação na residência, os policiais encontraram uma porção de maconha em local visível. O homem, identificado como autor da agressão, afirmou que a droga era para consumo próprio e admitiu também fazer uso de cocaína.

Dentro da casa, em condições consideradas insalubres e inabitáveis pela polícia, estavam duas crianças: uma de 9 anos e um bebê de apenas 4 meses. Diante da conjunção de fatores – a violência sofrida pela mulher, o uso de drogas pelos responsáveis e o ambiente inadequado para os menores –, os policiais acionaram imediatamente o Conselho Tutelar.