A Rede Municipal Dr. Mário Gatti confirmou que sete pacientes internados na UTI Adulto do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, foram diagnosticados com a bactéria multirresistente KPC. A ocorrência, segundo a instituição, pode surgir em ambientes hospitalares de alta complexidade e é monitorada de forma rotineira pelas equipes assistenciais e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
Como medida preventiva, a unidade implementou um plano de contingência para conter o surto. A partir desta terça-feira (10), a UTI Adulto não receberá novos pacientes temporariamente. A decisão técnica busca reforçar o controle epidemiológico e garantir a segurança no atendimento.
Os sete pacientes diagnosticados permanecem isolados em um salão da UTI, sendo atendidos por uma equipe exclusiva. Outros três pacientes que ocupavam leitos no mesmo espaço serão transferidos para unidades de mesma complexidade dentro da rede municipal.
Além disso, haverá reforço nos protocolos de limpeza e desinfecção na unidade.
Pacientes que precisarem de internação em UTI serão encaminhados ao Hospital Ouro Verde ou a outras unidades, por meio da central municipal de regulação. A central e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já foram orientados a não encaminhar temporariamente pacientes com perfil de terapia intensiva para o Mário Gatti.
Plano de contingência
O plano de contingência foi encaminhado na manhã de segunda-feira (9) ao Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), onde segue em análise pelas autoridades sanitárias.
Entre as medidas adotadas estão limpezas terminais dos leitos, reforço na higienização das mãos e capacitações periódicas para as equipes de limpeza e higiene hospitalar.
A situação segue sendo monitorada continuamente pelas equipes técnicas, e as medidas serão mantidas até a estabilização do cenário assistencial.
Em nota, a Rede Municipal afirmou que “reforça seu compromisso com a segurança dos pacientes, a qualidade da assistência e a transparência na comunicação com a população”.