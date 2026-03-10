A Rede Municipal Dr. Mário Gatti confirmou que sete pacientes internados na UTI Adulto do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, foram diagnosticados com a bactéria multirresistente KPC. A ocorrência, segundo a instituição, pode surgir em ambientes hospitalares de alta complexidade e é monitorada de forma rotineira pelas equipes assistenciais e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Como medida preventiva, a unidade implementou um plano de contingência para conter o surto. A partir desta terça-feira (10), a UTI Adulto não receberá novos pacientes temporariamente. A decisão técnica busca reforçar o controle epidemiológico e garantir a segurança no atendimento.

Os sete pacientes diagnosticados permanecem isolados em um salão da UTI, sendo atendidos por uma equipe exclusiva. Outros três pacientes que ocupavam leitos no mesmo espaço serão transferidos para unidades de mesma complexidade dentro da rede municipal.