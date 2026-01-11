Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira com vários socos no rosto, no bairro Parque Pavan, em Sumaré. A vítima, uma jovem de 19 anos que segurava um bebê no colo no momento da abordagem policial, apresentava inchaço visível, principalmente ao redor dos olhos.

De acordo com o relato à Polícia Militar, a agressão aconteceu após uma discussão entre o casal. Apesar de inicialmente afirmar que "estava tudo bem", a jovem descreveu a violência ao ser afastada do agressor e se sentir em segurança. Ela contou que foi atingida diversas vezes no rosto durante a briga.

O homem, que havia ingerido bebida alcoólica, confirmou a versão ao admitir as agressões. Ele alegou, no entanto, que teria partido para a violência depois de ser ofendido verbalmente.