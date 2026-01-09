A Polícia Civil de Americana, em operação conjunta com a Vigilância Sanitária, apreendeu quase 1 tonelada de produtos impróprios para o consumo em um açougue localizado em Monte Mor, na quarta-feira (7). A ação foi desencadeada após denúncia anônima sobre a comercialização de carnes estragadas. A responsável pelo estabelecimento foi presa em flagrante.

Durante a fiscalização, os agentes localizaram 891 quilos de produtos irregulares, entre carnes bovinas, frango e linguiças, todos em estado de decomposição ou com prazo de validade vencido. Também foram encontrados 10 pacotes de pão de alho fora da validade e 25 garrafas de cachaça sem registro no Ministério da Agricultura, exigência legal para a comercialização da bebida.

Por determinação da Vigilância Sanitária, a maior parte dos itens foi descartada imediatamente. Apenas quatro amostras da cachaça foram preservadas e encaminhadas para análise laboratorial, a fim de verificar a composição e a procedência do produto.