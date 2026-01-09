Vídeos que circulam amplamente nas redes sociais expôs o ataque cometido por um ex-funcionário contra a estrutura da empresa Telemont, em Campinas, nesta quinta-feira. As imagens mostram o homem usando um veículo da própria companhia para atingir outros carros estacionados, além de danificar equipamentos, em um episódio que terminou com a intervenção da Polícia Militar.
O caso aconteceu no período da tarde, no pátio da empresa, que estava fechado no momento da ocorrência. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 7º Distrito Policial, a PM foi acionada por volta das 16h30, após relatos de vandalismo no local.
Quando os policiais chegaram, encontraram o autor ainda na área interna. De acordo com a corporação, ele havia entrado em um dos veículos da empresa e colidido propositalmente contra outros automóveis, causando danos em série. Também foram registrados prejuízos em um portão e em um notebook corporativo, destruído com um objeto contundente.
À polícia, o homem afirmou que havia sido demitido horas antes e que reagiu de forma descontrolada após tentar falar com o setor de Recursos Humanos. Segundo o relato, ele teria se sentido ignorado ao buscar apoio e alegou que não recebeu qualquer auxílio para retornar a São Paulo, onde mora e onde estão seus filhos. Em depoimento, disse apenas que “perdeu a cabeça”.
Após o episódio, ele permaneceu no local aguardando a chegada da polícia. Um representante da Telemont compareceu à delegacia, confirmou os danos e informou que tentou conter o ex-funcionário, sem sucesso. Foi ele quem acionou a PM.
A empresa informou ainda que câmeras de segurança internas e gravações feitas por funcionários registraram toda a ação. As imagens serão anexadas ao inquérito como prova material.
O homem foi detido e autuado em flagrante. A Polícia Civil segue com a apuração para levantar o valor total dos prejuízos e esclarecer as circunstâncias que antecederam o episódio.