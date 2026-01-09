Vídeos que circulam amplamente nas redes sociais expôs o ataque cometido por um ex-funcionário contra a estrutura da empresa Telemont, em Campinas, nesta quinta-feira. As imagens mostram o homem usando um veículo da própria companhia para atingir outros carros estacionados, além de danificar equipamentos, em um episódio que terminou com a intervenção da Polícia Militar.

O caso aconteceu no período da tarde, no pátio da empresa, que estava fechado no momento da ocorrência. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 7º Distrito Policial, a PM foi acionada por volta das 16h30, após relatos de vandalismo no local.

Quando os policiais chegaram, encontraram o autor ainda na área interna. De acordo com a corporação, ele havia entrado em um dos veículos da empresa e colidido propositalmente contra outros automóveis, causando danos em série. Também foram registrados prejuízos em um portão e em um notebook corporativo, destruído com um objeto contundente.