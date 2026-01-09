O ataque de raiva de um ex-funcionário da empresa Telemont na tarde desta quinta-feira (8), em Campinas, causou danos a dez veículos estacionados no pátio da companhia durante um episódio de vandalismo registrado horas depois de sua demissão. O homem foi detido.
Segundo a Polícia Civil, foram atingidas nove caminhonetes e um automóvel, além do portão principal da empresa, que foi derrubado durante a ação. Um notebook corporativo também foi danificado.
O ataque ocorreu no período da tarde, em um momento em que o pátio da empresa estava fechado. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o homem utilizando um veículo da própria empresa para colidir deliberadamente contra outros automóveis, causando uma sequência de impactos.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30, após denúncias de vandalismo. Quando as equipes chegaram ao local, o autor ainda estava dentro da área interna da empresa. De acordo com o boletim de ocorrência, ele entrou em uma das caminhonetes e passou a atingir os demais veículos de forma intencional.
Além dos danos aos automóveis, o homem também destruiu um portão de acesso e um notebook, utilizando um objeto contundente.
Em depoimento, o ex-funcionário afirmou que havia sido demitido poucas horas antes e que reagiu de forma descontrolada após tentar conversar com o setor de Recursos Humanos. Segundo o relato, ele se sentiu ignorado ao buscar apoio e alegou que não recebeu ajuda para retornar a São Paulo, onde reside e onde estão seus filhos. À polícia, resumiu a reação dizendo que “perdeu a cabeça”.
Após o episódio, ele permaneceu no local até a chegada da PM. Um representante da Telemont compareceu à delegacia, confirmou os danos e relatou que tentou conter o ex-funcionário, sem sucesso. Foi o próprio funcionário da empresa quem acionou a polícia.
A empresa informou que câmeras de segurança internas e gravações feitas por funcionários registraram toda a ação. As imagens serão anexadas ao inquérito policial.
O homem foi detido e autuado em flagrante. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar o valor total dos prejuízos e esclarecer as circunstâncias que antecederam o ataque.