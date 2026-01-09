O ataque de raiva de um ex-funcionário da empresa Telemont na tarde desta quinta-feira (8), em Campinas, causou danos a dez veículos estacionados no pátio da companhia durante um episódio de vandalismo registrado horas depois de sua demissão. O homem foi detido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Civil, foram atingidas nove caminhonetes e um automóvel, além do portão principal da empresa, que foi derrubado durante a ação. Um notebook corporativo também foi danificado.

O ataque ocorreu no período da tarde, em um momento em que o pátio da empresa estava fechado. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o homem utilizando um veículo da própria empresa para colidir deliberadamente contra outros automóveis, causando uma sequência de impactos.