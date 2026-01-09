Um ex-funcionário foi detido na tarde de quinta-feira (8) após destruir, em um ato de fúria, vários veículos e um notebook da empresa Telemont, localizada em Campinas. O motivo, segundo ele relatou à polícia, foi a demissão repentina e a falta de apoio para retornar à sua cidade, São Paulo.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 7º Distrito Policial de Campinas, a Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30, após o homem, que acabara de ser demitido, começar a causar danos no pátio da empresa, que estava fechado.
Os policiais militares relataram que, ao chegarem, encontraram o autor do estrago, que já havia pegado um dos veículos da empresa e usado-o para colidir com outros carros estacionados no local. Além dos veículos, ele também danificou um portão e um notebook da empresa com um objeto contundente.
“Perdi a cabeça”, disse o homem aos policiais, justificando o ato. Ele contou que, após ser demitido, tentou conversar com a gerente do RH, que teria virado as costas, sem lhe dar atenção. O desespero, segundo ele, veio principalmente ao saber que não teria nenhum auxílio da empresa para custear seu retorno a São Paulo, cidade onde reside e onde estão seus filhos menores. “Em decorrência dessa atitude e da notícia de que não teria auxílio, acabei perdendo a cabeça”, declarou.
Após causar os estragos, ele teria permanecido no local, angustiado e arrependido, aguardando a chegada da polícia.
Empresa registra ocorrência e tem imagens
Um representante da empresa Telemont compareceu à delegacia para relatar o ocorrido. Ele confirmou que testemunhou os fatos e tentou, sem sucesso, convencer o ex-funcionário a parar. Foi ele quem acionou a Polícia Militar.
O representante informou ainda que as ações criminosas foram registradas tanto pelo sistema interno de câmeras de segurança quanto por funcionários que filmaram com celulares. As imagens devem servir como prova material no processo.
O ex-funcionário foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. As investigações continuam para apurar a extensão total dos danos e as circunstâncias exatas que levaram ao incidente.