Um ex-funcionário foi detido na tarde de quinta-feira (8) após destruir, em um ato de fúria, vários veículos e um notebook da empresa Telemont, localizada em Campinas. O motivo, segundo ele relatou à polícia, foi a demissão repentina e a falta de apoio para retornar à sua cidade, São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 7º Distrito Policial de Campinas, a Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30, após o homem, que acabara de ser demitido, começar a causar danos no pátio da empresa, que estava fechado.

Os policiais militares relataram que, ao chegarem, encontraram o autor do estrago, que já havia pegado um dos veículos da empresa e usado-o para colidir com outros carros estacionados no local. Além dos veículos, ele também danificou um portão e um notebook da empresa com um objeto contundente.