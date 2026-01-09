09 de janeiro de 2026
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Menina de 15 anos é 'apalpada' por homem em praça de Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima e testemunha o identificaram pelas roupas, características físicas e por estar com um cão da raça Pitbull; o agressor foi preso.
Vítima e testemunha o identificaram pelas roupas, características físicas e por estar com um cão da raça Pitbull; o agressor foi preso.

Um homem de 52 anos foi preso em Sumaré, acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos. O caso ocorreu na Rua Itália, no bairro Tranquilo Menuzzo. De acordo com o relato policial, a vítima caminhava por uma praça da região quando foi surpreendida pelo toque nas nádegas.

O autor fugiu imediatamente após o ato. A Polícia Militar foi acionada e, durante patrulhamento na área, localizou um indivíduo nas proximidades da UPA Macarenko que se encaixava na descrição.

A adolescente e uma testemunha confirmaram a identificação, apontando as características físicas, as vestimentas e o fato de ele estar acompanhado por um cão da raça Pitbull como fatores decisivos para o reconhecimento.

Diante das evidências e do reconhecimento, o homem foi conduzido ao Plantão Policial. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

