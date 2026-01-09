A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, localizada no Jardim Chapadão, em Campinas, comunicou às autoridades o desaparecimento da pia batismal utilizada nas celebrações religiosas da comunidade. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (8), e a data exata do ocorrido ainda não foi determinada.
De acordo com a paróquia, o objeto foi utilizado pela última vez em 25 de dezembro de 2025, durante uma celebração no altar principal. Após o uso, a pia foi guardada na sacristia, espaço onde ficam armazenados outros objetos litúrgicos. A ausência foi percebida no dia 2 de janeiro, quando integrantes da igreja notaram que a peça já não se encontrava no local habitual.
Confeccionada em bronze, com trabalho artesanal, a pia batismal tem valor estimado em cerca de R$ 19 mil. Apenas a parte principal do objeto desapareceu; a base permaneceu no local, assim como outros itens religiosos que estavam na mesma área.
Em publicação nas redes sociais, a paróquia ressaltou que se trata de um objeto consagrado, de grande significado para a fé católica, e pediu a colaboração da população com informações que possam auxiliar na localização da peça.
Enquanto a situação é apurada, os batizados estão temporariamente suspensos, sem previsão de retomada. O caso está sob responsabilidade do 3º Distrito Policial de Campinas, que acompanha a apuração.