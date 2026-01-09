09 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FURTO EM IGREJA

Pia batismal desaparece de Igreja do Rosário no Jardim Chapadão

Por Flávio Paradella | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Objeto religioso avaliado em R$ 19 mil sumiu da Paróquia Nossa Senhora do Rosário; caso é apurado pela Polícia Civil.
Objeto religioso avaliado em R$ 19 mil sumiu da Paróquia Nossa Senhora do Rosário; caso é apurado pela Polícia Civil.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário, localizada no Jardim Chapadão, em Campinas, comunicou às autoridades o desaparecimento da pia batismal utilizada nas celebrações religiosas da comunidade. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (8), e a data exata do ocorrido ainda não foi determinada.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a paróquia, o objeto foi utilizado pela última vez em 25 de dezembro de 2025, durante uma celebração no altar principal. Após o uso, a pia foi guardada na sacristia, espaço onde ficam armazenados outros objetos litúrgicos. A ausência foi percebida no dia 2 de janeiro, quando integrantes da igreja notaram que a peça já não se encontrava no local habitual.

Confeccionada em bronze, com trabalho artesanal, a pia batismal tem valor estimado em cerca de R$ 19 mil. Apenas a parte principal do objeto desapareceu; a base permaneceu no local, assim como outros itens religiosos que estavam na mesma área.

Em publicação nas redes sociais, a paróquia ressaltou que se trata de um objeto consagrado, de grande significado para a fé católica, e pediu a colaboração da população com informações que possam auxiliar na localização da peça.

Enquanto a situação é apurada, os batizados estão temporariamente suspensos, sem previsão de retomada. O caso está sob responsabilidade do 3º Distrito Policial de Campinas, que acompanha a apuração.

Comentários

Comentários