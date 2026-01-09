Campinas encerrou 2025 com crescimento de 16% no número de empresas formalizadas, em comparação com o ano anterior. O dado consta em levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, elaborado a partir de informações da Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Ao longo do ano passado, foram 11.374 novos registros empresariais no município. Em 2024, o total havia sido de 9.803 aberturas. O levantamento não inclui Microempreendedores Individuais (MEIs), considerando apenas empresas registradas pela Junta Comercial.

A análise mostra que o ritmo de formalização se manteve estável durante todo o ano, com maior concentração de registros no segundo semestre. O mês de outubro liderou o volume de aberturas, com 1.126 empresas, seguido por setembro (1.104) e julho (1.065).