Campinas inicia o ano em busca de respostas para uma situação que, para dizer o mínimo, soa estranhíssima. A abertura de uma sindicância para apurar afastamentos recorrentes de médicos na UPA Carlos Lourenço não é apenas um episódio administrativo. É um alerta grave sobre como a saúde pública pode ser corroída sem barulho — e sem reação proporcional.

O caso surgiu em novembro. Só agora, em janeiro, uma comissão foi criada. A apuração, que precisa ser rigorosa, segue o conhecido ritmo da coisa pública: lento, protocolar e distante da urgência real do problema. Enquanto isso, o serviço segue pressionado e o paciente continua sendo a variável menos considerada da equação.

Os números impressionam. Cerca de 600 dias de licenças somadas em um único período analisado. Um médico concentrou 155 dias de afastamento. Dos 36 clínicos gerais concursados, 28 apresentaram atestados entre janeiro e outubro, e dez tiveram licenças superiores a 15 dias. Um profissional já deixou o cargo. Não é estatística comum. É padrão que exige explicação.