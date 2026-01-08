Os contribuintes de Campinas que ainda não receberam o carnê do IPTU 2026 já podem emitir a segunda via dos boletos a partir desta sexta-feira, 9 de janeiro, diretamente no site da Prefeitura, no endereço https://iptu.campinas.sp.gov.br.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Neste exercício, o município prevê a distribuição de 528.515 carnês, sendo a maior parte destinada a imóveis residenciais. Do total, 338.361 correspondem a residências, 36.749 a imóveis não residenciais, além de 5.270 imóveis mistos, 84.290 terrenos e 63.845 vagas de garagem.
Os prazos de vencimento variam conforme o tipo de imóvel. Para comércio, indústria e serviços, o pagamento vence em 26 de janeiro. Já os imóveis residenciais e terrenos têm vencimento em 10 de fevereiro.
Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5%, enquanto o parcelamento pode ser feito em até 11 vezes. Contribuintes que aderiram ao IPTU Digital têm desconto adicional de 1%, limitado a R$ 100, válido na cota única.
Segundo a Secretaria de Finanças, a distribuição dos carnês segue o cronograma, com prioridade para os imóveis não residenciais, cujo vencimento ocorre ainda em janeiro. A Prefeitura reforça que o acesso digital evita deslocamentos e permite ao contribuinte organizar o pagamento com antecedência.
O valor total lançado pelo município em 2026 supera R$ 1,9 bilhão. De acordo com a administração, o IPTU é uma das principais fontes de arrecadação local e os recursos são aplicados em infraestrutura, saúde, educação e assistência social.
Neste ano, houve aumento de 4,49%, correspondente à variação da UFIC, com base no INPC do IBGE.
Pedidos de revisão do lançamento podem ser protocolados até 13 de fevereiro. Nos casos de impugnação, a orientação é realizar depósito administrativo para evitar a incidência de juros e multas, caso o pedido seja indeferido.