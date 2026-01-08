Os contribuintes de Campinas que ainda não receberam o carnê do IPTU 2026 já podem emitir a segunda via dos boletos a partir desta sexta-feira, 9 de janeiro, diretamente no site da Prefeitura, no endereço https://iptu.campinas.sp.gov.br.

Neste exercício, o município prevê a distribuição de 528.515 carnês, sendo a maior parte destinada a imóveis residenciais. Do total, 338.361 correspondem a residências, 36.749 a imóveis não residenciais, além de 5.270 imóveis mistos, 84.290 terrenos e 63.845 vagas de garagem.

Os prazos de vencimento variam conforme o tipo de imóvel. Para comércio, indústria e serviços, o pagamento vence em 26 de janeiro. Já os imóveis residenciais e terrenos têm vencimento em 10 de fevereiro.