Um homem morreu durante um incêndio registrado na manhã desta quarta-feira (7) em um motel no bairro Parque Imperador, em Campinas. As informações são da Rádio CBN Campinas.
A ocorrência foi atendida por volta das 10h30. O fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.
A vítima foi localizada dentro de um quarto do estabelecimento.
O Polícia Militar também prestou apoio à ocorrência, com o acionamento do helicóptero Águia.
A perícia técnica foi acionada e deverá apurar as causas do incêndio. Não há, até o momento, informações sobre outras vítimas.