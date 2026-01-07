07 de janeiro de 2026
OCORRÊNCIA GRAVE

Homem morre em incêndio em motel no Parque Imperador, em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google
Incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira em motel no Parque Imperador; uma pessoa morreu e perícia vai apurar as causas.

Um homem morreu durante um incêndio registrado na manhã desta quarta-feira (7) em um motel no bairro Parque Imperador, em Campinas. As informações são da Rádio CBN Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência foi atendida por volta das 10h30. O fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima foi localizada dentro de um quarto do estabelecimento.

O Polícia Militar também prestou apoio à ocorrência, com o acionamento do helicóptero Águia.

A perícia técnica foi acionada e deverá apurar as causas do incêndio. Não há, até o momento, informações sobre outras vítimas.

