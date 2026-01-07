Um homem morreu durante um incêndio registrado na manhã desta quarta-feira (7) em um motel no bairro Parque Imperador, em Campinas. As informações são da Rádio CBN Campinas.

A ocorrência foi atendida por volta das 10h30. O fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima foi localizada dentro de um quarto do estabelecimento.