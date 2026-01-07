A Secretaria de Educação de Campinas iniciou nesta terça-feira (6) a entrega dos kits escolares às unidades da rede municipal. O material atende alunos da educação infantil, ensino fundamental I e II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Foram adquiridos 80,5 mil kits, com investimento de R$ 3,8 milhões. O total inclui uma reserva técnica, prevista para atender novas matrículas ou abertura de turmas ao longo do ano.

A distribuição de uniformes escolares, iniciada no fim de dezembro de 2025, foi retomada nesta terça-feira após a pausa do recesso. Segundo a Coordenadoria de Suprimentos, cerca de 50% do volume já foi encaminhado às escolas. Para os uniformes, o investimento é de R$ 19,3 milhões, referentes a 77,7 mil kits, também com reserva de 10%.