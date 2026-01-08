Uma mulher de 29 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na noite desta terça-feira (6), no bairro Jardim Campo Belo I, em Campinas. Ela foi esfaqueada pelo próprio companheiro, identificado como Kaique, de 20 anos, dentro da residência do casal.
De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu após uma discussão. O agressor teria utilizado uma faca de cozinha, atingindo a vítima com múltiplos golpes. A mulher foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada à UPA São José para atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado.
O suspeito fugiu do local antes da chegada das equipes policiais. A Polícia Civil assumiu as investigações para localizar e prender Kaique. O caso é apurado como tentativa de homicídio, com possibilidade de qualificação como feminicídio, conforme o andamento das diligências e a coleta de provas.