A Prefeitura de Campinas realizou nesta semana uma reunião com donos de bares, restaurantes, adegas, distribuidoras de bebidas, mercados de proximidade e estabelecimentos similares para apresentar as normas de funcionamento durante o Carnaval 2026. O encontro, organizado pelas secretarias de Urbanismo e de Cultura e Turismo, teve como objetivo garantir uma festa segura e organizada em Campinas.
De acordo com a secretária de Urbanismo em exercício, Monna Taha, a regularização dos estabelecimentos é fundamental para evitar penalidades. “O Carnaval é um período de grande movimentação. Por isso, é importante que todos estejam com a documentação em dia e operem dentro das normas urbanísticas”, afirmou.
Horários diferenciados e regras específicas
As regras variam conforme o tipo de estabelecimento.
Bares e restaurantes: Devem ter alvará de uso regularizado. Para funcionar após as 22h, é necessário solicitar alvará de horário especial. Com a autorização, podem atender até 1h e fechar às 2h, sendo uma hora destinada à organização.
Mercados, adegas e conveniências: Estabelecimentos localizados em um raio de 1.000 metros dos blocos de Carnaval seguem regras específicas. O atendimento ao público é permitido somente até 1h da manhã, mesmo para quem possui autorização para funcionamento 24 horas. O fechamento deve ocorrer até 2h.
A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, destacou a importância das regras para o sucesso da festa. “O Carnaval movimenta a cidade e atrai visitantes. As orientações fazem parte do planejamento para uma experiência positiva para foliões e moradores”, explicou.