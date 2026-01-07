A Prefeitura de Campinas realizou nesta semana uma reunião com donos de bares, restaurantes, adegas, distribuidoras de bebidas, mercados de proximidade e estabelecimentos similares para apresentar as normas de funcionamento durante o Carnaval 2026. O encontro, organizado pelas secretarias de Urbanismo e de Cultura e Turismo, teve como objetivo garantir uma festa segura e organizada em Campinas.

De acordo com a secretária de Urbanismo em exercício, Monna Taha, a regularização dos estabelecimentos é fundamental para evitar penalidades. “O Carnaval é um período de grande movimentação. Por isso, é importante que todos estejam com a documentação em dia e operem dentro das normas urbanísticas”, afirmou.

Horários diferenciados e regras específicas