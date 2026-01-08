08 de janeiro de 2026
Bebê quase nasce no carro e PM faz escolta para PS de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Agentes realizaram a escolta de um carro em que uma passageira estava em trabalho de parto.
Uma ação rápida da Polícia Militar Rodoviária garantiu o nascimento seguro de uma menina na tarde desta terça-feira (6), em Campinas. Os agentes realizaram a escolta de um veículo em que uma passageira estava em trabalho de parto, enfrentando trânsito intenso na região.

O pedido de ajuda partiu de outro motorista, que alertou a equipe sobre a situação na Rodovia SP-101. Diante da urgência, os policiais iniciaram imediatamente a escolta, abrindo caminho até o Hospital Vera Cruz.

Segundo o 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, a gestante foi prontamente atendida pela equipe médica, e o parto ocorreu sem complicações, resultando no nascimento de uma menina saudável. A família é moradora de Hortolândia.

