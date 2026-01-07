A Prefeitura de Campinas realiza mutirões de limpeza nesta quinta e sexta-feira (8 e 9 de janeiro) em bairros da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e inclui limpeza de praças, roçagem de áreas públicas e recolhimento de entulho descartado pelos moradores.
Os trabalhos estão programados para o Jardim Garcia, Vila Padre Manoel da Nóbrega, Vila Castelo Branco, Jardim Ipaussurama e Jardim Paulicéia, neste último caso ao longo da Avenida Marechal Juarez Távora. Durante o período, os moradores podem colocar nas calçadas restos de construção civil, que serão recolhidos pelas equipes.
Cerca de 300 trabalhadores participam da operação, com apoio de 15 caminhões, 10 roçadeiras trator e 100 roçadeiras costais. As equipes atuarão no corte do mato em praças e canteiros centrais, serviço intensificado neste período em razão do crescimento acelerado da vegetação.
Além da limpeza urbana, o mutirão tem como objetivo reduzir a presença de materiais que possam acumular água, eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, os mutirões serão estendidos a outros bairros nas próximas semanas. Já nos dias 15 e 16 de janeiro, as equipes devem atuar na Vila Nogueira, São Quirino, Cafezinho e Rua Moscou.
Materiais que não podem ser descartados no lixo comum, como móveis, restos de poda, pneus e sucatas, devem ser encaminhados aos ecopontos e pontos verdes do município. A relação completa está disponível no site oficial da Prefeitura.