A Prefeitura de Campinas realiza mutirões de limpeza nesta quinta e sexta-feira (8 e 9 de janeiro) em bairros da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e inclui limpeza de praças, roçagem de áreas públicas e recolhimento de entulho descartado pelos moradores.

Os trabalhos estão programados para o Jardim Garcia, Vila Padre Manoel da Nóbrega, Vila Castelo Branco, Jardim Ipaussurama e Jardim Paulicéia, neste último caso ao longo da Avenida Marechal Juarez Távora. Durante o período, os moradores podem colocar nas calçadas restos de construção civil, que serão recolhidos pelas equipes.

Cerca de 300 trabalhadores participam da operação, com apoio de 15 caminhões, 10 roçadeiras trator e 100 roçadeiras costais. As equipes atuarão no corte do mato em praças e canteiros centrais, serviço intensificado neste período em razão do crescimento acelerado da vegetação.