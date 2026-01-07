Em uma ação de rotina, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu apreendeu um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por volta das 11h40, no Jardim Ypê Pinheiro, com a apreensão de 28 pinos de cocaína.

Durante patrulhamento pela Avenida Flamboyants, os agentes notaram atitude suspeita do adolescente ao sair de um canteiro central e decidiram abordá-lo. Na revista pessoal, foram encontradas duas porções da droga.

Questionado, o jovem confessou que estava no local para comprar entorpecentes. Diante da informação, os guardas realizaram uma busca minuciosa no canteiro, onde localizaram mais 26 pinos de cocaína, escondidos dentro de um buraco e idênticos aos apreendidos inicialmente.